快評：大陸主張對話協商　為民進黨留一扇門

中評社快評／國台辦發言人朱鳳蓮昨天在例行記者會上回答多條與恢復兩岸協商談判相關的問題。朱鳳蓮強調，民進黨只要改變“台獨”立場，大陸與之交往、對話的大門是敞開的；但如果堅持“台獨”立場，拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，則交往、對話都無從談起。



朱鳳蓮指出，兩岸對話協商是我們的一貫主張。兩岸對話溝通機制停擺的原因眾所周知，解決的辦法清楚明了；只要民進黨當局承認體現一個中國原則的“九二共識”，兩岸協商談判的大門隨時可以打開。台灣任何政黨，只要承認一個中國原則，同我們交往都不存在障礙。



過去的經驗教訓表明，民進黨繞不開“九二共識”。回到“九二共識”的軌道，兩岸就有交往的政治基礎，台海和平就有保障，兩岸關係和平發展就能持續；不承認或否定“九二共識”，兩岸就沒有互信基礎，兩岸關係一定會出現波折。民進黨當局不願意承認“九二共識”，甚至不斷曲解或污名化“九二共識”，結果只能導致對話協商的中斷和兩岸關係的緊張；試圖繞開“九二共識”來維持“兩岸現狀”或推動兩岸交流，是行不通的。



民進黨於今年1月再次贏得大選，賴清德將於520上台執政；近日廈金海域又發生2·14惡性事件，兩岸緊張局勢可能再升高。朱鳳蓮昨天重申了大陸對於恢復兩岸協商談判的一貫立場態度，為民進黨留了一扇門。重新開啟兩岸互動之門需要政治基礎，大陸指明“九二共識”是關鍵鑰匙，並交給了民進黨，台灣往何處去端看民進黨當局的意願及行動。