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陳茂波：煙火每次成本約一百萬元
http://www.CRNTT.com   2024-02-29 00:43:32


香港財政司司長陳茂波（中評社 段曉魯攝）
　　中評社香港2月29日（記者　段曉魯）香港財政司司長陳茂波昨日公布最新一份財政預算案，下午召開記者會。陳茂波稱，放煙花與煙火不同，西九及銅鑼灣亦曾有煙火表演。他指，煙火的成本比煙花便宜，每次大約一百萬元左右，又指除了煙花亦有無人機表演，期望可吸引市民過夜觀看，旅發局亦會探討尋找贊助。

　　煙稅方面，陳茂波稱上一次加煙稅，吸煙比率有輕微下降，但現時仍未達到世衛75%零售價的指引，但認為根據國際研究，加煙稅有效減低吸煙比率。 


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