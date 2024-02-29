﻿每包煙加稅16元　煙民擬戒煙

预算案宣布加烟税，零售商即时加烟价。（图片来源：大公报） 中評社北京2月29日電／據大公報報導，新一份預算案提出提高煙草稅，每支煙稅款提高8角，每包煙零售價將增加約16元，平均售價約為94元。今次是連續兩年提高煙草稅，政府表示，控煙是階段性工作，不會一步到位，明年會否再加要視乎成效。有煙民認為加稅後會考慮戒煙。



陳茂波表示，增加煙草稅是國際公認最有效減低煙草使用的措施，建議即時將每支煙的稅款調高八角，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率，預計煙草稅占香煙零售價的比例將提升至約七成，逐步邁向世衛建議的七成五水平。



政府消息人士表示，此次加幅為31.92%，與去年相若，以每包內20支煙計，每包煙稅為66.12元，每包煙平均零售價約為93.68元，較之前增加約16元。政府去年加煙稅時已有部署，認為控煙是階段性的工作，不期望一步到位，至於明年是否會繼續提高煙稅，還需看措施具體成效如何。消息人士強調，政府目標並非增加稅款，而是希望令市民減少吸煙，更減少因吸煙引致各種病症而對醫療系統產生的負擔。



有便利店昨日即時在收銀處附近張貼告示，指因應煙草稅和營運成本增加，20支包裝的香煙，每包加價16至20元。有報販表示，加煙草稅後，生意料下跌一半。有煙民說，加煙稅後“太貴、食唔起”，考慮戒煙。有煙民坦言，明白戒煙對健康好，但覺得難以抵擋煙癮。



期望明年吸煙率減至7.8%



吸煙與健康委員會歡迎相關控煙措施，主席湯修齊表示，去年政府調高煙稅後，衛生署戒煙熱線的求助數字較前一年增加約35%，相信今年能進一步提升市民的戒煙意欲。他期望政府訂立機制，每年按通脹增加煙草稅，令未有意欲戒煙的人士知道繼續吸煙會加重財政負擔，同時有效防止青少年吸煙。煙草事務協會則對再調高煙草稅率表示遺憾，指去年增加31.5%煙草稅後，非法煙草情況迅速惡化。



醫務衛生局表示，期望在2025年將吸煙率減至7.8%。“綜合戒煙熱線 1833183”可提供免費戒煙療程，包括戒煙藥物、中醫針灸及電話輔導等。除了加強戒煙服務和宣傳教育，政府會繼續大力打擊私煙，衛生署控煙酒辦會繼續採取跨部門行動，與警方、香港海關和房屋署合作，嚴厲執法。