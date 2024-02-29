台灣民主基金會改組　將由韓國瑜接董事長

“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照) 中評社台北2月29日電／財團法人台灣民主基金會三月改組，依照往例將由“立法院長”韓國瑜擔任，台“外交部”發言人劉永健28日證實，“外交部長”、基金會代理董事長吳釗燮已於23日拜會韓，並就董事長改選交換意見。



台灣民主基金會向來被視為“外交白手套”，進行許多外交與邀訪外賓工作，雖該主管機關為“外交部”，但仍屬獨立運作的、超黨派的組織。依照過去慣例，該基金會董事長都是由“立法院長”擔任。



針對吳釗燮是否已與韓國瑜會面一事，“外交部”發言人劉永健昨天證實，吳釗燮已於23日拜會“立法院長”韓國瑜，就台灣民主基金會董事長改選之事說明並交換意見。



“外交部”重申絕不接受對岸無理蠻橫的恐嚇，會繼續支持及鼓勵支持民主與自由的全球夥伴，繼續和“台灣民主基金會”合作，持續與理念相近國家及民間團體深化合作，堅定捍衛民主與人權、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的自由開放與和平穩定。



民主基金會發布新聞稿指出，游錫堃已於交接“立法院長”職務後，卸任該會當然董事及董事長職務，由韓國瑜遞補董事職務；依據該會章程規定，出缺後三個月內重新改選董事長，目前正在協調召開董事會時間。