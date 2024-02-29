中評社北京2月29日電／網評：如何幫助年輕人走出“詞窮”困境？



來源：東方網 作者：張玉勝



隨著網絡媒介的發展，依靠流行語、表情包就能“直抒胸臆”，但這種淺白直接的輸出方式，讓一些複雜深邃的表達逐漸被遺忘。在離開網絡環境、需要進行規範化表達時，一些年輕人只剩下了幹癟的文字和磕絆的語言。近日，中國青年報社社會調查中心的一項調查顯示，超半數受訪青年感覺近幾年自己的語言文字表達能力下降，47.1%的受訪青年感覺自己詞匯量匱乏、表達單一。（2月27日《中國青年報》）



當下的年輕群體，既享受著網絡交流的便利，又有更多人接受了高學歷教育，但在現實生活的交流交際中，卻常常遭遇“欲說卻詞窮”的尷尬境況。“詞窮”現象並非個例，而是占有相當的比例，甚至連提筆忘字的情況也占到了受訪青年的37.9%。有專家將年輕人這種語言文字表達能力下降現象，稱之為互聯網時代的“文字失語”問題，必須引發高度重視，實施綜合性矯治措施。



年輕人在現實生活中的“詞窮”情形非常普遍。比如，有人在匯報工作時大腦空白，有想法卻難以完整表達；面對他人提問卻有話不知咋說，磕磕絆絆，詞不達意；遭遇提筆忘字時不得不求助網絡；春節走親訪友，不知該如何拜年、表達祝福，嘮家常也不知該說些什麼……這些看似屬生活細節、尋常小事，但卻反映出一個人的精神生活、表達能力。



究其原因，或可歸結為“都是網絡惹的禍”。互聯網技術的確讓生活更便捷，但同時也對人們的思維方式、價值觀念及表達方式等產生深層次影響。如今手機成為生活重要部分，網上交流已成溝通常態。打字、發表情代替了打電話，說話交流的機會更少。輸入法簡化了文字輸出方式，一句詩只要打出前面幾個字的首字母就可引出整個句子，這就讓人懶於記憶和思考。虛擬社交讓不少年輕人在現實生活中感到孤獨和“社恐”，長於用網絡“梗”和網絡語言表情達意，對規範性、邏輯性和書面化的表達方式造成衝擊，並窄化語言表達背後的思維方式，一定程度上更影響了年輕人精神世界的深度與廣度。