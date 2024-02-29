中評社北京2月29日電／網評：招聘會搬到列車上 一路春風向未來



來源：東方網 作者：苗瑞祥、高治



2月26日，廣州白雲開往寧波的K210次剛駛入浙江省境內不久，列車上就開啟了一場“搶人大戰”。招聘會主會場設在列車中部6號餐車，列車乘務員們早早地用各式龍年裝飾、各種招工信息將車廂裝飾得格外喜慶，車廂裡人來人往、熱鬧非凡。（2月26日 中工網）



各地“春風行動”不停歇，持續舉辦線上線下招聘活動，提供專車、專列、包機服務，幫助勞動者早返崗、企業早開工……一段時間來，“就業春風”吹遍神州大地。而將招聘會搬到返程的旅途中，且越辦越大，妙哉！據悉，今年的列車招聘會，是鐵路部門聯合企業開展的第4屆列車企業招聘會。



在春意漸濃的季節裡，“就業列車”駛向了希望和遠方，不僅僅是一次簡單的列車旅程，更是一場開往春天的幸福專列。既為求職者和企業搭建了一座溝通的橋梁，更在寒冷的春運旅途中，注入了溫暖人心的力量。



招聘會搬上列車，無疑是一次創新之舉，其打破了傳統招聘的地域和時間限制，將招聘市場延伸到了列車這一特殊的場所。給力的舉措不僅展現了鐵路部門服務社會的初心和擔當，更是有效利用時間空間之舉。在列車上，求職者可以直觀地瞭解企業的情況，而企業也能直接接觸到有求職意願的勞動者，雙方的信息對稱和溝通效率大大提高。“春風”吹過，列車駛過，既為勞動者提供了更多的就業機會，也為企業帶來了更多的人才選擇，實現了雙贏。



更值得一提的是，這次招聘會不僅僅局限於列車車廂內，還通過直播帶崗的形式，將招聘信息傳遞給了更廣泛的群體。線上＋線下相結合的模式，不僅拓寬了招聘的覆蓋面，也讓更多的人能夠參與到這一活動中來。此外，杭州鐵路公安處民警的現場法律咨詢，更是為求職者提供了一道法律保障，讓求職之路更加安心。



列車上的招聘會，也讓我們看到了鐵路部門在服務民生方面的積極作為。他們不僅提供了便捷的交通服務，更是通過創新的方式，為人們的就業和生活提供了更多的便利。



這場招聘會只是鐵路部門服務社會的一個縮影。在未來的日子裡，我們還期待鐵路部門能夠繼續創新服務方式，提升服務質量，為人民的幸福生活貢獻更多的力量。同時，我們也希望更多的企業能夠參與到這樣的活動中來，共同為社會的和諧發展貢獻自己的一份力量。