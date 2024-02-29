金門禁止水域線怎麼畫的？退役少將說緣由

台退役少將栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北2月29日電／大陸國台辦17日晚間發布新聞稿，發言人朱鳳蓮譴責14日發生台灣粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難事件。國台辦更強調，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說。對此，退役少將栗正傑28日分享了當初會畫禁止水域線的故事，更說出1987年的東崗事件，當時有一艘越南難民船壞掉了，飄到小金門東崗灘頭上，結果守軍全部開槍，把那條船上的人全部打死。這件事情發生後，大家才發現金門很尷尬，才跟大家協調好，這條禁、限制線就是雙方的輕兵器射程之外。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑28日在政論節目《新聞大白話》中表示，其實金門這件事情，民進黨去把歷史讀一讀，這是實力原則，當初這個禁、限制水域怎麼畫出來的？栗回憶說，其實講起來很難過，兩岸之間當年的對峙，原來台灣是10萬大軍守在金門，10萬大軍就有那個拳頭，那時候畫一條線，如果越過什麼線的話，就驅離射擊，超過什麼線就一律擊沉，“我們那時候下的軍令是，如果對方的船沒有把它打沈，讓它跑掉的話，就是軍法偵辦，槍斃，判軍法的”。



栗正傑接著說，後來發生東崗慘案，有一艘越南難民的船壞掉了，那天剛好是大霧，飄到小金門東崗的灘頭上。結果守軍全部開槍，就把那條船上的人全部打死。東崗慘案發生後，大家才發現金門很尷尬，才跟大家協調好，這條禁、限制線就是雙方的輕兵器射程之外，大家用這種方式來畫這條線。



栗正傑指出，不要拿國際法的12海浬的觀念來用，金門不是那種觀念的，是雙方保持友好默契形成。現在民進黨不管海委會主委管碧玲或是“行政院長”陳建仁或是綠營側翼名嘴，一直講依法行政，你依的是什麼法？那個法是“國防部”按照金門守軍射程畫出來的區域，大家按照默契來遵守，不要互相侵犯。栗正傑最後說，不可諱言，總是會有一些漁民不小心過來過去，把他驅離就是了，幹嘛要扣船？造成這種慘案。



依“監察院”網站於2022年7月13日發布新聞稿，所謂東崗事件是指，金門烈嶼駐軍陸軍第158師於1987年3月7日下午在東崗L005據點海灘，槍殺上岸求救之越南難民3名。再於L204據點，以66火箭彈擊毀擱淺的難民船，射殺下船跪在沙灘求饒之母子4人後，上船逐一射殺存活的難民，受難者男女老幼約20名。社會稱之為“37事件”。此案因當初未詳細公開經過，外界有不同傳言，“監委”高涌誠為此進行調查並提出報告，而“監察院”司法及獄政、內政及族群、“外交及國防委員會”聯席會議於2022年7月13日通過高涌誠所提調查報告，除要求“行政院”督飭“國防部”檢討改進，亦就本案軍事法院確定判決違背法令部分，送請“法務部”轉“檢察總長”研提非常上訴。