民眾黨黃國昌表態　一致支持國民黨召委人選

民眾黨“立院”黨團總召黃國昌受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月29日電（記者 鄭羿菲）“立法院”8個常設委員會29日舉行召委選舉，原外界關注中國國民黨會在交通委員會禮讓台灣民眾黨，但最終全數不禮讓。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌29日表示，民眾黨團決議，8個常設委員會，全力支持中國國民黨所提出來的召委候選人。他強調，一致，8個委員會全部全力支持中國國民黨提出來的召委候選人。



中國國民黨“立法院”黨團在上周決議禮讓台灣民眾黨團1席召委，但究竟是禮讓哪一個委員會紛爭不斷，成為藍營內的茶壺風暴。第11屆“立法院”第1會期2月20日開議，29日上午舉行8個常設委員會的召委選舉，依規定，每個常設委員會設有2席召委，按照朝野黨團的席次比例，藍綠可望在8個常設委員會中，各取得1席召委席次。



由於召委可決定該委員會議程，向來是朝野黨團兵家必爭之地，外界也關注藍白是否在召委選舉有合作的可能性。黃國昌29日在黨團會議後接受媒體訪問笑說，民眾黨一開始就說得很清楚，對於召委選舉，其實改革比位置重要，我們真的在意的是在野黨能不能針對民進黨長期跳票的改革法案，共同的努力來攜手合作，推動福國利民的法案，也扮演強力監督執政黨的角色。



媒體追問，昨天黃國昌與傅崐萁通電話談了什麼？有否提到國民黨將禮讓一席召委？黃國昌表示，他跟傅崐萁通電話，雙方完全沒有提到召委選舉的事情，只是表明希望未來針對“福國利民”的法案，大家能夠攜手合作。



黃國昌說，針對我們所表達這樣子的一個立場，傅崐萁也認同，昨天不管是通電話或是傳遞訊息，重點就是我們未來攜手合作，推動“福國利民”的法案。



至於民進黨“立法院”黨團總召柯建銘批評藍與白的互動是“與虎謀皮”，黃國昌則反擊，柯建銘所講的話，無論在台灣社會的公信力或本身發言的價值，台灣民眾心中都有一把尺，過去柯建銘可以隻手遮天、呼風喚雨的時代已經結束了。