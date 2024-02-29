“地面空間站”通過驗收

9月21日，在北京航空航天大学，学生收看“天宫课堂”第四课。（图片来源：新华社） 中評社北京2月29日電／據光明日報報導，27日，由哈爾濱工業大學和中國航天科技集團聯合建設的空間環境地面模擬裝置通過國家驗收，開始正式運行。這是我國航天領域首個國家重大科技基礎設施，可以綜合模擬真空、低溫、粉塵、電磁輻射、電子／質子輻射、弱磁等九大類空間環境因素，由此被稱為“地面空間站”。



“人類發射的各類航天器到空間環境中所面臨的是完全不同於地面的環境，這些空間環境會對航天器產生何種影響，其背後的物理機制和本質是什麼，我們要做的就是探索這一問題。”空間環境地面模擬裝置常務副總設計師、哈工大空間環境與物質科學研究院院長李立毅表示，“空間環境地面模擬裝置，就是在地球上建設一個與真實宇宙空間環境相似的‘地面空間站’，相當於把空間站‘搬’到地球上。未來，許多需要抵達太空才能進行的實驗，在這裡就可以完成。”



空間環境地面模擬裝置國家重大科技基礎設施是國家發展改革委批准立項的“十二五”期間重點規劃項目，旨在聚焦航天領域重大基礎性科學技術問題，形成國際領先水平的空間環境耦合效應試驗研究平台。



據悉，該項目從2005年開始論證，到正式通過驗收，歷時18年。項目建設過程中堅持自主創新，突破了一系列關鍵技術，各系統已全部投入試運行和開放共享，服務了國內外多家用戶單位，支撐了我國多款宇航電子元器件的研發和一系列國家重大航天任務的實施，取得了多項標誌性成果。



國家驗收委員會認為，該項目突破了空間環境模擬及其與物質作用領域的系列關鍵技術，項目總體建設指標處於國際先進水平，部分關鍵技術指標處於國際領先水平，裝置運行成效突出，科技與社會效益顯著，同意項目通過國家驗收。



裝置的建成為構建形成我國地面物理模擬、在軌實驗驗證和數值模擬仿真三位一體的天地一體化空間環境與物質作用研究體系提供了核心平台。裝置的建成有利於揭示空間環境下物質結構演化規律和耦合效應的物理本質，為服務我國航天器在軌可靠服役、人類長時空間駐留、深空探測和商業航天發展等國家重大空間活動以及經濟社會高質量發展的戰略需求提供了強大的技術手段和條件支撐，將有力促進我國空間科學與技術領域原始創新水平的提升。



中國科學院院士、哈爾濱工業大學校長韓傑才表示，該裝置對我國重大科技創新突破和產業轉型升級、相關技術體系構建、區域經濟社會發展、高端人才的培育與集聚具有重要意義。學校將不斷優化裝置技術指標，持續提高裝置科學水平，並依托該裝置有組織推進科學研究和發現探索，加速形成更多自主知識產權技術，培養更多世界一流科技人才，為我國實現從航天大國向航天強國的重大跨越作出新的貢獻。