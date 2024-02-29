傅崐萁：國民黨有意禮讓　白沒推舉召委人選

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月29日電（記者 張嘉文）“立法院”今天舉行8個常設委員會召委選舉，針對中國國民黨“立法院”黨團是否禮讓1席召委給台灣民眾黨團的問題，國民黨團總召傅崐萁在黨團大會後表示，國民黨本來就有備案，8個委員會自己推支持的召委人選，和民眾黨團溝通順暢，雙方都有善意，但民眾黨團並沒有推舉召委人選，因此，未來合作的方式仍非常多，會持續把合作的路走下去，更多力量來監督民進黨。



依目前各黨團在各委員會席次推估，國民黨、民進黨可望各自拿下8席，但國民黨團是否釋出善意，禮讓1席召委席次給民眾黨團，在藍營內部正反方有激烈討論，今早國民黨團召開黨團大會討論最終決定。



傅崐萁在黨團大會後受訪時強調，全世界的“國會”都要過半才有影響力，現在“中央”執政是民進黨，我們是在野黨，國民黨雖是多數，衹有在野黨整合，才能制衡鴨霸的民進黨，做好監督的天職，因此國民黨團釋出高度善意，願意跟民眾黨在召委和法案上合作，民眾黨很客氣，很謙讓，也表達未來有良善法案會一起推動。



傅崐萁強調，我們是在野黨，可以充分全面合作，接下來520後，民進黨怎麼出牌，全力能做的事情，我們會全力推動，也跟民眾黨有良善暢通管道會一起堅督民進黨，發揮在野黨天職。