中老警方開展國際警務執法合作告捷

1月30日，在缅甸內比都国际机场，缅甸警方依法向我公安机关移交缅北重大犯罪嫌疑人刘正祥。（图片来源：新华社） 中評社北京2月29日電／據光明日報報導，近期，中國警方與老撾警方積極開展國際警務執法合作，成功搗毀7個盤踞在老撾境內的電信網絡詐騙窩點，抓獲268名犯罪嫌疑人，其中幕後“金主”8名、組織頭目和骨幹54名，涉及全國多地的相關案件1570餘起。目前，268名犯罪嫌疑人已全部移交我方。這是中國公安部工作組赴老撾開展警務執法合作，依法嚴厲打擊跨境電信網絡詐騙犯罪取得的又一重要成果。



2023年以來，浙江、江蘇、福建等地接連發生多起損失數額巨大的電信網絡詐騙案件。公安部對此高度重視，立即掛牌督辦相關案件，組織相關地方公安機關深入分析研判，發現多個盤踞在老撾境內實施跨境電信網絡詐騙犯罪的窩點，串並電信網絡詐騙案件千餘起。今年1月，公安部派員率江蘇、浙江、福建、湖南、廣東、重慶等地公安機關民警組成工作組，赴老撾開展警務執法合作。在我駐老撾使館的大力支持和協調下，案件偵辦取得重大進展。1月21日，在掌握相關犯罪事實和證據基礎上，工作組與老撾警方開展聯合執法行動，對老撾境內的多個詐騙窩點開展集中清剿，成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人154名，繳獲涉案手機2000餘部、電腦400餘台。隨後，老撾警方根據工作組提供的案件線索，又在老撾萬象、琅勃拉邦等地陸續抓獲114名涉詐犯罪嫌疑人。近日，268名犯罪嫌疑人及涉案物證已通過雲南西雙版納邊境口岸順利移交我方。目前，相關案件正在進一步偵辦中。



公安部有關負責人表示，2023年以來，公安機關持續加大對跨境電信網絡詐騙犯罪的打擊力度，在打擊緬北涉我電信網絡詐騙犯罪取得重大歷史性戰果的同時，公安部還先後派出工作組赴菲律賓、柬埔寨、老撾、阿聯酋等國家開展國際警務執法合作，持續組織多輪次打擊行動，不斷擴大打擊戰果，成功抓獲一大批電信網絡詐騙犯罪嫌疑人。下一步，公安機關將繼續深化與相關國家和地區的警務執法合作，堅決鏟除詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，堅決遏制跨境電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護人民群眾生命財產安全。