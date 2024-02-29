吳宗憲、鍾佳濱當選司法法制委員會召委

國民黨司法法制委員會的委員，左起吳宗憲、羅智強、林思銘、傅崐萁、翁曉玲及謝龍介一致公開亮票。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月29日電（記者 楊騰凱）“立法院”各委員會今日召開會議，進行新會期召委選舉，中國國民黨“立委”吳宗憲與民進黨“立委”鍾佳濱均當選司法法制委員會召委。值得注意的是，同屬司法法制委員會的台灣民眾黨“立委”黃國昌最後也投給吳宗憲，在召委選舉方面，民眾黨一致支持國民黨人選。



司法法制委員會今日開會，藍綠白三黨黨鞭都齊聚於此，包括國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘，以及身兼民眾黨團總召的黃國昌。柯建銘抵達時，也與傅崐萁微笑互打招呼，黃國昌則未與柯建銘有太多互動。



投票過程中，國民黨司法法制委員會的委員包括傅崐萁、林思銘、羅智強、謝龍介、翁曉玲以及吳宗憲六人排排站一起公開亮票，全數投給吳宗憲。



最後吳宗憲取得7票，鍾佳濱6票，雙雙當選召委。



由於藍綠各自在司法法制委員會都衹有6席委員，可見吳宗憲得到的第7票是受到黃國昌支持。



黃國昌投票時，傅崐萁還上前詢問是否要陪同一起亮票，但黃笑說不用了。



吳宗憲是本屆國民黨不分區“立委”，原為新北市政府法制局局長，也曾任檢察官20年，被視為新北市長侯友宜的人馬。