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哈爾濱亞冬會將於明年展開
http://www.CRNTT.com   2024-02-29 10:01:39


（图片来源：央视新闻）
　　中評社北京2月29日電／據央視新聞報導，亞洲奧林匹克理事會官方發布消息，2025年第九屆亞洲冬季運動會將於2025年2月7日到2月14日展開。

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