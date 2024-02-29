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哈爾濱亞冬會將於明年展開
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2024-02-29 10:01:39
（图片来源：央视新闻）
中評社北京2月29日電／據央視新聞報導，亞洲奧林匹克理事會官方發布消息，2025年第九屆亞洲冬季運動會將於2025年2月7日到2月14日展開。
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