【
大
中
小
】 【
打 印
】
陸12戰機台海周邊巡航 最近距基隆43海浬
http://www.CRNTT.com
2024-02-29 10:24:39
大陸12戰機“中線”以東無縫巡航，最近距基隆43海浬。(台“國防部”提供)
中評社台北2月29日電／台軍方自28日上午6時至今（29日）上午6時，共偵獲19架次陸機，其中，逾越台灣“海峽中線”進入北部、西南及東部空域12架次、陸艦7艘次，持續在台海周邊活動。台軍方強調，軍方運用任務機、艦，以及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
根據台“國防部”發布解放軍台海周邊海空域動態顯示，28日上午7時起，陸續偵獲殲擊機等各型主、輔戰機14架次，其中9架次逾越“海峽中線”，進入台灣西南空域，最近僅距基隆43浬。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
與蔡英文同進退？邱國正：我看報紙才知道
(2024-02-27 10:08:29)
事件升溫軍方介入？邱國正：不談這個
(2024-02-27 10:03:41)
曾偉峯：美今次大選主軸非抗中 憂台海戰爭
(2024-02-25 00:33:00)
栗正傑：大陸絕不會打金門 東沙可能會先打
(2024-02-25 00:32:26)
紐時訪問 藍委陳永康：兩岸應做好危機預防
(2024-02-23 18:16:38)
大陸直升機軍艦上起降 張延廷：東西夾擊
(2024-02-23 09:52:25)
美售台新“戰術資料鏈系統” 400人員駐台
(2024-02-22 14:38:44)
洛杉基：若台補給送不進金馬 就提前回歸了
(2024-02-22 11:37:59)
賴士葆質疑緊急應變隊 會出現娃娃兵？
(2024-02-20 14:20:58)
邱國正：軍方不介入金廈海域 避免升高衝突
(2024-02-20 10:32:11)