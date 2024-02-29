陸12戰機台海周邊巡航　最近距基隆43海浬

大陸12戰機“中線”以東無縫巡航，最近距基隆43海浬。(台“國防部”提供) 中評社台北2月29日電／台軍方自28日上午6時至今（29日）上午6時，共偵獲19架次陸機，其中，逾越台灣“海峽中線”進入北部、西南及東部空域12架次、陸艦7艘次，持續在台海周邊活動。台軍方強調，軍方運用任務機、艦，以及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。



根據台“國防部”發布解放軍台海周邊海空域動態顯示，28日上午7時起，陸續偵獲殲擊機等各型主、輔戰機14架次，其中9架次逾越“海峽中線”，進入台灣西南空域，最近僅距基隆43浬。