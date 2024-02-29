中評鏡頭：召委選舉藍白合成話題綠委靠邊站

韓國瑜與江啟臣現身“外交國防委員會”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月29日電（記者 黃筱筠）本屆“立法院”三黨不過半，國民黨從“立法院”正副院長投票公開亮票，到今天選舉召集委員還是公開亮票，且是全體一起亮票，這是過去很少發生的現象，不過，韓國瑜身為院長，並未亮票。



過去召集委員選舉有很少有媒體關注，今天選舉因為藍白要不要合作的議題，讓每個委員會都有眾多媒體等待投票結果。民進黨“立委”反而被冷落在一旁，當國民黨“立委”要合照時，媒體還請綠委先讓開。



本屆“立法院”113席“立委”，國民黨拿下52席加上偏藍的2席無黨“立委”，是“國會”最大黨，民進黨有51席，民眾黨則是8席。



民進黨過去在“外交及國防委員會”，戰力不差，但許多該委員“立委”都沒有成功連任，包括羅致政、趙天麟、林靜儀、何志偉等，現在該委員會最資深的綠委應是王定宇。而王定宇上個會期猛攻國民黨“立委”馬文君潛艦相關案件，今天兩個人一起當選該委員會召委，還握手讓媒體拍照。



民進黨在這個委員會綠委有王定宇、陳冠廷、沈伯洋、林楚茵、羅美玲、林楚茵、洪申翰；藍委有馬文君、韓國瑜、江啟臣、陳永康、徐巧芯、黃仁；民眾黨“立委”是林憶君。



按照過去慣例，“立法院”正副院長通常不質詢，未來韓國瑜與江啟臣應該也不會出現在委員會質詢，江啟臣被推舉為會議主席後，自己在會場就說，這可能是最後一次主持會議。