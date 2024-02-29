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特朗普在伊利諾伊州不具備黨內初選資格
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2024-02-29 10:11:56
中評社北京2月29日電／據央視新聞報導，當地時間2月28日，美國伊利諾伊州一名法官作出裁決，前總統特朗普因參與國會山騷亂事件而不具備擔任公職的資格，他的名字也就不能出現在今年美國總統選舉伊利諾伊州共和黨初選選票上。
裁決援引了美國憲法第十四修正案第三款，該條款被稱為“叛亂者禁令”，禁止那些宣誓支持美國憲法後又參與叛亂的人擔任公職。
此裁決目前暫緩生效，以等待特朗普上訴。
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