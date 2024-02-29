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美國白宮公布拜登年度體檢結果
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2024-02-29 10:17:21
中評社北京2月29日電／據央視新聞報導，當地時間2月28日，美國白宮公布總統拜登的體檢結果。白宮公布的體檢結果稱，拜登是一位“健康”“強健”的81歲老人。
當天，拜登前往位於馬里蘭州的沃爾特·裡德國家軍事醫療中心進行了年度常規體檢。
美國白宮總統醫生凱文·奧康納在新聞稿中表示，拜登仍“適合履行職責”。雖然拜登的步態仍然僵硬，但自去年以來“並未惡化”；拜登的關節炎仍然是“中度至重度水平”，但“沒有到神經根受壓嚴重、需要特殊治療的程度”。
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