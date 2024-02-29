國民黨交通委員會沒禮讓白　陳雪生當選召委

藍委陳雪生和綠委李昆澤分別以8票和7票當選交通委員會召委。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月29日電（記者 俞敦平）“立法院”29日上午進行各委員會召集委員（召委）的選舉。原本外界預期最有可能中國國民黨禮讓台灣民眾黨的一個召委席次是交通委員會，但最後國民黨仍決定繼續提名陳雪生參選交通委員會召委。結果，陳雪生和民進黨的李昆澤分別以8票和7票當選交通委員會召委，而民眾黨的林國成則將票投給了陳雪生。



國民黨在召委選舉時採取集體亮票的方式，表明對陳雪生的支持。國民黨委員們都早早一齊前來投票，並在媒體面前展示自己的選票。投完票後，他們也一起接受聯訪，表示團結一致。國民黨總召傅崑萁也特別前來祝賀陳雪生的當選。



開票確定後，兩位新上任的召委陳雪生和李昆澤也和最後一位前來投票的民進黨“立委”許智傑共同合照，展現良好的氣氛。合照時，李昆澤表示，他和陳雪生共事多年，未來一定能合作愉快。



對於沒有禮讓民眾黨的原因。陳雪生表示，因為到昨天晚上為止，民眾黨跟國民黨雙方沒有進行議題的交換，人員也沒有接觸，所以國民黨決定交通委員會不禮讓。他說，國民黨內部的交通委員會成員也有意見，至於將來的合作，藍白合作還是繼續，有重要的議題、好的議題，他們也願意接納，也共同在未來推動議題的“國會”改革的部分，他們繼續來努力，所以藍白氣氛還是很不錯的，所以各位不要誤會是合作破局。



對於其他委員會是否可能有禮讓的狀況。陳雪生回應，沒有，因為國民黨團一直在兵棋推演，但是到昨天晚上為止，民眾黨沒有跟國民黨做繼續的協商或是協調。所以在今天早上，國民黨團會議裡面，大家全體的委員決議，是不禮讓。



因為之前陳雪生有表態願意尊重黨團禮讓召委，會不會覺得有點熱臉貼冷屁股，因為民眾黨這邊完全沒有回應。陳雪生回應，沒有，無所謂熱臉貼冷屁股的問題，因為在院長選舉時，民眾黨也多多少少幫了忙。他原來是想說不管如何，希望透過禮讓召委在未來“國會”改革時，能夠增加合作的機會和籌碼。



陳雪生認為，民眾黨也非常的善意，國民黨也非常的善意，這一次是因為議題上面沒有做一個很好的交換的處理，而且人選方面也沒有做一個協商，因為時間又很匆忙。他相信，那麼在未來的日子裡面，好的議題，他們藍白還是會朝著繼續合作的方向努力。