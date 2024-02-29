聯合國機構與同濟大學發布聯合報告

中評社北京2月29日電／據新華社報導，聯合國人居署與同濟大學27日在第六屆聯合國環境大會上發布聯合報告，聚焦氣候變化下的可持續城市供水問題。報告認為，對於城市可持續發展，提升水資源的管理水平、拓展多級水源、促進技術創新以及技術共享等要素不可或缺。



這篇報告題為《氣候變化下的可持續城市供水：來自南部非洲和中國典型城市的經驗》，介紹了氣候變化和快速城市化對津巴布韋布拉瓦約、博茨瓦納哈博羅內、贊比亞盧薩卡和納米比亞溫得和克4個內陸城市供水影響的數據，並與中國上海的案例進行了比較研究。



聯合國副秘書長、聯合國人居署執行主任邁穆娜·穆赫德·謝里夫與中國工程院院士、同濟大學教授徐祖信在報告序言中指出，水是生命的基礎，滿足水供應需求是一項全球性挑戰。2030年可持續發展議程和《新城市議程》重申了全球領導人尋求可持續供水和管理解決方案的承諾。提高用水效率，同時倡導可持續供水做法，水資源的回收和再利用是緊迫的全球優先事項。



聯合國人居署非洲辦事處主任奧馬爾·西拉說，非洲的高速城市化十分考驗城市有效應對水資源需求的能力，中國的供水規劃、數字化管理和高效的政策執行力是非洲城市可以借鑒的寶貴經驗。



研究負責人、同濟大學教授、非洲科學院院士李風亭告訴記者，在中國政府的支持下，同濟大學願意在聯合國南南合作框架下，推動與非洲國家在能力建設、學位教育和技術轉移與共享方面的合作。



第六屆聯合國環境大會2月26日至3月1日在肯尼亞首都內羅畢舉行，各國代表共商全球環境治理議題。