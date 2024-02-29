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洪都拉斯西部客車相撞事故致17人死亡
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2024-02-29 10:22:16
中評社北京2月29日電／據新華社報導，洪都拉斯消防部門28日通過社交媒體發布消息說，洪西部科潘省當天發生客車相撞事故，造成17人死亡、14人受傷。
消息說，28日上午，兩輛客車行駛至科潘省聖胡安德奧博阿市附近時發生相撞。目前，傷者已被送往附近聖羅莎－德科潘市的醫院接受救治。
當地媒體分析說，這起事故或因其中一輛客車超速失控造成。
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