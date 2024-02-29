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美國參議院共和黨領袖麥康奈爾將辭去職務
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2024-02-29 10:25:03
米奇·麦康奈尔（图片来源：央视新闻）
中評社北京2月29日電／據央視新聞報導，當地時間2月28日，據美聯社報導，美國國會參議院共和黨籍少數黨領袖米奇·麥康奈爾將於11月辭去參議院共和黨領袖一職。
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