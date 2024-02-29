馬克龍提派兵烏克蘭　美國等盟友忙“撇清”

中評社北京2月29日電／據央視新聞報導， 當地時間2月26日，法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍提及向烏克蘭派地面部隊的可能性，俄羅斯警告那樣勢必引發北大西洋公約組織與俄羅斯的正面衝突。美國和歐洲一些國家紛紛表態，與“派兵”言論拉開距離，稱己方沒有這一計劃。



盟友“後退”



“（約瑟夫·）拜登總統已經表明，美國不會向烏克蘭派兵參戰。”白宮國家安全委員會發言人阿德里安娜·沃森27日在一份聲明中說。



五角大樓發言人帕特裡克·賴德也作同樣表態。國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比說，是否向烏克蘭派兵，是北約成員國各自的“主權決定”，美方沒有這種計劃。



在白宮和美國國務院看來，當務之急是向烏克蘭提供軍事援助。



德國總理奧拉夫·朔爾茨說，26日在法國舉行的支持烏克蘭國際會議上，與會領導人認為，“烏克蘭將不會有歐洲國家或北約國家派出的地面部隊、士兵”，烏克蘭需要更多軍援。德國國防部長鮑里斯·皮斯托裡烏斯說：“派遣地面部隊不是德國的選項。”



西班牙政府一名發言人在記者會上表達本國立場：“我們不同意這一建議。”



波蘭總理唐納德·圖斯克在捷克首都布拉格與捷克總理彼得·菲亞拉會晤後表示：“波蘭沒有向烏克蘭派兵的計劃。”菲亞拉說，捷克“當然不打算派兵”。



“當我們談論派兵時，必須非常小心，因為我們必須不能讓人以為我們正在與俄羅斯進行戰爭，”意大利外交部長安東尼奧·塔亞尼說，“我們沒有與俄羅斯進行戰爭。”