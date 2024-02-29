藍白一家親　林國成票投陳雪生稱陳為大哥

藍委陳雪生和民眾黨委員林國成一同接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月29日電（記者 俞敦平）“立法院”29日進行各委員會召集委員（召委）的選舉。在交通委員會的召委選舉中，台灣民眾黨的唯一委員林國成則將自己的一票投給了陳雪生，並在投票結束後，林國成和陳雪生一起握手致意，並接受了記者的聯訪。林國成親暱地稱呼陳雪生為“大哥”，陳雪生也回稱雙方有“兄弟情誼”，是“非常好的朋友”。兩人表示，未來在交通委員會將會合作無間，不分政黨，只看理念。



“立法院”29日進行各委員會召集委員（召委）的選舉。在交通委員會的召委選舉中，國民黨“立委”陳雪生和民進黨“立委”李昆澤分別獲得8票和7票，順利當選。此前，有媒體報導，國民黨可能會禮讓交通委員會的召委給民眾黨，以促進在野黨的合作。但是，國民黨最終沒有這麼做，而是推出了陳雪生參選。不過，這並沒有影響到民眾黨和國民黨的關係。會後陳雪生和林國成一起接受聯訪，甚至稱兄道弟，顯示了在野黨的藍白合作仍然很順利。



對於沒有強力爭取藍營支持擔任召委的原因，林國成笑稱“我大哥”（指陳雪生）的能力和資歷都比他好，而且他也不一定要當召委才能為老百姓做事或爭取法案，因為他有其他的管道。他說，他非常支持陳雪生，並稱讚他很謙虛。記者又問兩人是否有事先聯繫，林國成否認，說他們沒有聯繫，因為這些事情都是由黨團來決定，而不是個人的意見。他說，他們認為在野黨的聯合是非常重要的，要監督執政黨，所以召委並不是最重要的，而是理念是最重要的。



對於未來國民黨提出一些重大的議案，例如涉及NCC的案子，民眾黨的立場會不會跟國民黨一致。林國成回答說，他們的想法是要改革廣播電視，這是非常重要的，所以他們覺得只要理念一致，就可以跟任何人合作。他說，國民黨的想法是要大刀闊斧地改革廣播電視，這跟民眾黨的理念是一樣的，所以這個合作機會是很大的。