蓄勢新質生產力　重點項目接連落地

中評社北京2月29日電／據經濟參考報報導，近期，不少地方搶抓新興產業、未來產業新機遇，圍繞人形機器人、生物醫藥、新材料、量子等領域，加快建設布局一批產業項目，培育發展新質生產力。



接受記者採訪的專家表示，各地加快項目投資布局，引導企業在創新領域發力，將促進新興產業和未來產業串珠成鏈、聚勢成群，不斷積蓄發展新動能。



日前，位於江蘇省無錫市的濱湖復星人形機器人產業園項目正式開工。這個總投資12.6億元的項目旨在構建人形機器人、智能製造、集成電路等產業鏈生態，達產後預計年產值約10億元。



在蘇州滸墅關經開區的安領生物醫藥（蘇州）有限公司實驗基地裡，工程師們正忙著調試新設備，為3月竣工投用做最後衝刺。“企業落戶蘇州滸墅關後，圍繞小分子化學藥、大分子生物藥、細胞治療產品臨床前研發轉化服務，建設一站式新藥研發集成服務平台及企業總部，計劃總投資7.3億元。”安領生物有關負責人告訴記者。



不僅江蘇省，一批為培育新質生產力蓄勢賦能的產業項目在全國多地加快建設。安徽省今年第一批開工動員的重大項目中，十大新興產業項目占比達55%；重慶市今年一季度重點製造業開工項目共110個、總投資1155億元，涵蓋先進製造、科技創新等多個領域。



面向全年，從地方近期相繼發布的2024年重點項目清單中看，新興產業、未來產業相關項目成為投資布局重點。



廣東省今年安排重點建設項目1508個，年度計劃投資1萬億元，其中產業項目數量超過一半，新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新材料等四大類產業匯集項目370餘個，年度投資額約1500億元。北京市今年將推進100個科技創新及現代化產業項目。四川省共列重點項目700個，其中確定產業項目348個，包括成都京東方第8.6代AMOLED生產線、綿陽涪城區顯示驅動項目等。



“新興產業和未來產業是形成和發展新質生產力的重點領域，各地加快相關產業項目建設，布局新領域新賽道，有利於營造‘向新而行’的產業生態環境，引導企業在創新領域發力，將推動創新成果轉化為現實生產力。”賽迪研究院規劃所製造業發展研究室主任張昕嬙對記者表示。