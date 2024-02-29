﻿地產界︰撤辣助樓市回復健康

中評社香港2月29日電／新鮮出爐的財政預算案眾望所歸，樓市辣招無得留低。發展商均認為有助推動需求增加及樓市長遠發展，勢必鼓勵轉租為買或刺激資金重回物業投資，惟經濟環境未容許下，摸貨不會重現。



大公報報導，地產建設商會執委會主席梁志堅指，特區政府今次撤辣非單純回應地產商訴求，而是順應本港整體民意。相信政府已意識到樓價繼續下跌，對本港各行不利，對整體經濟造成沉重打擊，撤辣是顧全大局之舉。



經濟添動力 投資者信心增



香港地產建設商會指出，歡迎財政預算案公布全面撤銷樓市辣招，樂見特區政府聽取社會各界意見，取消多年來一直影響自由市場運作的管控措施，相信撤銷所有辣招將有助物業市場回復健康發展，讓經濟重拾增長動力，並恢復市民及國際投資者對香港經濟前景的信心。



新地（00016）副董事總經理雷霆表示，歡迎政府宣布全面撤銷樓市辣招，相信很快可以令樓市成交增加，活化市民換樓鏈，使首次置業者有更多選擇，加快樓市﻿復甦。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示歡迎全面撤辣措施，直接減低買家的稅項負擔，有助推動需求增加。認為上年度施政報告的“先免後征”，透過專才計劃，為香港樓市注入新動力。而今次撤辣能夠真實反映市場置業需求，刺激本地人及海外人士置業自用，並吸引投資者重投物業投資市場。



嘉華國際（00173）營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，歡迎政府全面撤銷樓市辣招及金管局取消壓測要求。他認為，這會對樓市帶來正面信息，兩者進一步減輕買家入市負擔，吸引更多本地投資者及海外專才入市，相信樓市成交量會穩定下來。



中信泰富物業代理董事李肇文歡迎政府決定，現時因利率因素市場普遍持觀望態度，引致大部分有實力的潛在買家的需求下降。全面撤辣正好減低本港居民換樓及希望以物業作中長線投資保值的成本，重新將需求回復正常，自住或投資者按市場情況作考量，讓物業市場更健康發展。



對於財政預算案宣布取消三大樓市辣招，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，預期整體樓市交投短期報復式反彈，由於早前交投基數細，市場持觀望態度，累積大量購買力，預計隨著撒辣，一二手市場成交量短期將出現報復式反彈，料3月成交量將較本月激增一倍或以上。



仲量聯行香港主席曾煥平歡迎特區政府撤辣，預期全年住宅成交量可以顯著增加10%至15%，樓價跌勢將會減慢，幫助樓市軟著陸。然而，影響樓市的負面因素包括利息高企、經濟疲弱、積壓的大量新盤等仍然存在，單靠撤辣難以扭轉跌勢，預期樓價今年仍會下跌10%，要待減息及經濟好轉，樓價才能止跌回升。