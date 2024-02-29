﻿11科企入駐前海　促AI成果轉化

中評社北京2月29日電／據大公報報導，前海深港人工智能產業集聚區企業入駐啟動儀式暨產業成果發布會28日在前海舉行。百度智行、飛騰信息等11家意向入駐企業共同啟動今年首批人工智能企業入駐集聚區。這些企業未來將落地算力、技術等一系列人工智能成果，用AI賦能粵港澳大灣區的金融、製造、物流、文創等產業。



當天，一系列重大人工智能產業成果發布。標普雲科技董事長楊蜀發布全國首個人工智能稅務服務行業大模型“BPai財稅智能體Agent”，能有效解決財稅企業及從業人員的數智化財稅需求問題；英智創新CEO劉克鴻發布了“BAY STONE”人工智能公共服務平台，支持在線大模型即開即用，預計到2024年底可通過平台調度超過10000P高規算力。



前海深港人工智能產業集聚區選址於前海合作區前灣、桂灣、媽灣、寶中及大鏟灣片區，將累計匯聚超過10萬平方米產業空間，服務人工智能企業集聚發展。截至2023年底，人工智能企業已達289家。



前海管理局副局長王錦俠介紹，前海人工智能企業已在金融、製造、物流、文創等領域形成一批人工智能創新示範應用場景，例如，小馬智行獲頒首個深圳市級“智能網聯汽車無人測試”許可及寶安區智能網聯汽車無人商業化試點許可，開啟“主駕位無安全員”的自動駕駛無人化測試等。