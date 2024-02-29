李家超：向香港傳遞習主席的關心愛護

中評社北京2月29日電／據大公報報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日結束為期七天的在港考察調研。在行政長官李家超、海關關長何珮珊、署理入境事務處處長戴志源和保安局副局長卓孝業陪同下，夏寶龍昨天到深圳灣口岸考察口岸通關運作及旅客過關情況，在旅檢大樓聽取何珮珊和戴志源講解旅客出入境和清關手續安排，瞭解相關部門在繁忙時段和節日假期採取的應對措施。



夏寶龍考察口岸運作後離開香港。李家超隨後見記者表示，夏寶龍行程圍繞經濟發展及地區治理，向香港社會傳遞習近平主席的關心和愛護，傳遞了中央對香港的關懷、關愛，釋放中央將不斷推出惠港政策的信息，“更多惠港政策將陸續有來。”李家超強調，他與團隊會繼續全力以赴，帶領社會團結一致發展經濟、改善民生。＼大公報記者 義昊



夏主任對香港經濟發展提三重點：



一是肯定特區政府的工作。夏寶龍贊同特區政府為推動經濟發展所提出的思路和措施，並鼓勵特區政府做好落實的工作。



二是強調要堅定發展信心。夏寶龍反復強調要對香港發展有信心，特別在與本地及外國商會代表座談時，他分析了香港的營商環境、香港未來發展的前景、企業在香港的發展等。他用事實和數據證明香港強勁的核心競爭力及走向更好明天的實力和能力，指出香港的發展前景不是誰想“唱衰”就“唱衰”得到的。



三是表明中央對香港發展的全力支持。中央將一如既往全力支持香港發展經濟、改善民生，全力支持香港鞏固提升國際金融中心地位，而且中央對香港的支持是實實在在的，是持續不斷的。



夏主任對香港地區治理提三重點：



一是肯定新一屆區議員表現和地區“三會”及“關愛隊”成員的履職盡責。夏寶龍稱讚大家扎實有效開展工作，用心、用情、用力服務市民，以辛勤工作贏得市民的信任和支持，展現出新氣象。



二是強調做好地區治理是香港實現良政善治的必然要求。夏寶龍指出，區議會作為香港地區治理的重要平台和特區政府施政的重要柱腳，應充分發揮自身優勢和職能，幫助特區政府在地區層面更好落實政策，更好服務市民。實踐證明，重塑區議會符合香港實際情況和利益，是完全正確的。



三是希望各方面共同努力做好地區治理。夏寶龍強調，新一屆區議員和地區“三會”及“關愛隊”成員要用實際行動詮釋愛國愛港，發揮好政府和市民之間的橋梁紐帶作用。他希望民政事務專員自覺主動肩負起地區治理責任；區議員要做到“上情下達、下情上報”；區議會、地區“三會”、“關愛隊”要團結協作，全力支持特區政府依法施政，把香港建設得更好。