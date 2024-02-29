特首：中央惠港政策陸續有來

中評社北京2月29日電／據大公報報導，夏寶龍視察口岸運作後離開香港，完成七日考察調研。李家超會見記者表示，龍年剛開始，夏主任就來香港考察調研，向香港社會傳遞習主席的關心和愛護﹑對香港經濟發展﹑地區治理的殷切期待，對香港新階段、新發展起了積極提振作用，充分體現中央貫徹“一國兩制”方針的決心和意志，也充分體現中央對香港的重視、支持。



李家超指出，七天行程中，夏主任密集地與特區政府管治團隊進行了5場座談交流，特別與各個金融監管機構進行兩場座談，也與不同界別代表座談，包括企業家、金融界、本地及外國商會、政府引進的30家重點企業代表以及香港經濟專家等。



李家超引述夏主任就香港經濟發展提出的三個重點：



一是肯定特區政府工作，贊同特區政府為推動經濟發展所提出的思路和措施，鼓勵特區政府做好落實工作；



二是強調要堅定發展信心，特別是在與本地和外國商會座談時，夏主任分析了香港的營商環境、企業在港發展等；夏主任用事實和數據證明香港強勁的核心競爭力及走向更好明天的實力和能力，指出香港的發展前景不是誰想“唱衰”就“唱衰”得到的。



三是表明中央對香港發展的全力支持，重申中央將一如既往全力支持香港發展經濟、改善民生，全力支持香港鞏固提升國際金融中心地位，而且中央對香港的支持是實實在在、持續不斷的。



“事實上，在夏主任抵港的第二天，中央就公布了增加西安和青島兩個個人游城市。夏主任亦表示，更多惠港政策將陸續有來。”李家超說。



促進“愛國者治港”開新篇



就地區治理，李家超也引述夏主任提出三個重點：