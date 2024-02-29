23條立法咨詢結束　社會共識支持盡快完成

中評社北京2月29日電／據大公報報導，基本法第23條立法公眾咨詢2月28日結束。行政長官李家超昨日表示，保安局正全力分析所有收到的意見，收到的意見絕大部分都是支持特區政府盡快完成立法。保安局會做好所有分析和總結，然後向立法會作出匯報，以早日完成23條立法。律政司司長林定國前日表示，社會普遍已有共識，要盡快將第23條的立法工作完成。



各界踴躍表達意見



自1月30日到2月28日，在基本法第23條立法的公眾咨詢期內，社會各界踴躍表達意見。行政會議全體非官守議員發表聲明，堅定支持特區政府就基本法第23條提出的立法建議。特區第七屆立法會全體議員亦發表聲明，表示全體立法會議員必定忠實履行職責，全力支持落實基本法第23條的立法工作，積極參與相關審議工作，確保立法及早完成，讓特區維護國家安全的憲制和法律責任得到切實有效履行。



法律界、新聞界等專業界別紛紛發聲，認同23條立法是特區的憲制責任，應該盡快完成。



香港律師會日前發表意見書，認同23條立法咨詢文件提出的立法原則及考慮因素，認為應盡快完成23條立法，強調維護國家安全與保障居民權利並非“零和遊戲”。



全國政協委員、律師會前會長蘇紹聰向《大公報》表示，能看到不同團體都提出意見，也看到大家提出的都是具建設性的意見，沒有純政治的主張，整體是支持立法，只是就法律定義方面希望能更清晰。這都是建設性的意見，希望政府在立法過程能充分考慮。



香港新聞工作者聯會堅定支持特區政府盡快就23條立法，認為只要傳媒工作者從事的是正常的新聞工作，沒有破壞國家安全的意圖和行為，根本無需憂慮。23條立法公眾咨詢展開以來，特區政府不止一次聽取新聞界意見，並對不同新聞機構工作者提出的問題與疑慮進行耐心細致的解答，並多次強調不會影響新聞自由。



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