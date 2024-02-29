打工仔獲退稅上限3000元

中評社北京2月29日電／據大公報報導，新一份預算案的利民紓困措施（俗稱“派糖”），規模較去年縮減八成，今年“派糖”涉及總額約115億元，包括薪俸稅退稅上限3000元，寬減下年度首季差餉每戶上限1000元，綜援、“生果金”及長者生活津貼等維持發放額外半個月金額，但推行三年的電子消費券，今年不再派發。



財政司司長陳茂波昨日坦言，面對財政赤字要大力節流，期望市民諒解，但本港經濟狀況逐步好轉，只要搞好經濟，便能夠增加市民收入。＼大公報記者 賴振雄



不少市民關注“派糖”詳情，以及會否再次派發消費券。面對千億元財政赤字，預算案今年的派糖措施一如預期大幅減少，不再派發消費券，繼續沒有電費補貼，公屋也沒有免租。



206萬納稅人與16萬企業受惠



薪俸稅和利得稅延續百分百寬減，但寬減上限3000元，較去年減少一半，也是由2007年薪俸稅寬減以來寬減上限最少一次。政府預計，約206萬納稅人和16萬間企業受惠，庫房收入分別減少51億和4.3億。



住宅及非住宅物業差餉，新財政年度獲寬減首季，每戶上限1000元，涉及逾350萬個物業，全部稅務寬減，政府收入減少共85億元。綜援、高齡津貼、長者生活津貼等，繼續出多“半個月糧”，發放多額外半個月津貼。



另外，“二元乘車優惠計劃”及“公共交通費用補貼計劃”延續，幫補市民的交通費。陳茂波指出，兩項計劃今年內完成檢視，政府無意取消有關計劃，但隨著人口高齡化，要透過檢討計劃內容，長遠達至財政可負擔。政府消息人士表示，暫時未有檢討方向及具體目標，安排仍要視乎運輸及物流局的檢討情況。



新一份預算案“減甜”，加上今年不再派發消費券，不少市民坦言有些失望。有中產人士推算，退稅額減少，加上支付三季差餉，新年度的相關支出，變相按年增加6000元。