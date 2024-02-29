明年起徵收3%酒店房租稅

中評社北京2月29日電／據大公報報導，一份預算案建議明年起重新徵收酒店房租稅3%，過夜旅客平均每晚交稅51元，預計政府收入每年可增加約11億元。財政司司長陳茂波表示，酒店房租稅對旅客影響很小，旅發局資料顯示，旅客平均留港消費7000元，當中有2000元是留宿酒店費用，徵收的房租稅相當於60至70元，預計受影響旅客約占整體消費少於1%，他強調需透過盛事活動讓旅客有不同體驗，增加訪港意欲。



賬單需列明已包含稅項



政府消息人士表示，本港自1966年開征該稅，直至2008年受限於當時經濟環境而取消，但考慮到政府穩定收入來源，明年將恢復徵收，原則是該酒店或賓館房間數目需多於10間，而非牟利組織成立的酒店及旅館可獲豁免，預計會影響317間酒店及188間賓館，合共約九萬間房受影響，強調酒店向客人發出的賬單需列明價錢已包含“酒店房租稅”。



消息人士指出，重征酒店房租稅，並不會影響旅客來港意欲，而是否在港留宿，視乎香港吸引力，並非50多元的酒店房租稅作為考量。現時，中國內地徵收6%、澳門豪華酒店5%，以至巴黎、東京等亦有類似稅收，“（旅客）不會多給50元，就不會不來。”



至於徵收酒店房租稅是否與政府推動旅遊業的方向背道而馳，政府消息人士解釋，兩者已取得平衡，為政府帶來穩定收入的同時，政府來年預備投入逾10億元提升旅遊基建和服務，期望吸引更多過夜及高消費旅客訪港。



香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，徵收“酒店房租稅”非新事物，相比其他國家及地區，本港稅率並不高，或對平價旅行團影響較大。

