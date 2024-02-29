60億助設生命健康研發院

中評社北京2月29日電／據大公報報導，財政司司長陳茂波昨日公布新一份財政預算案，表示香港生命健康基礎科研實力深厚，具備條件成為國際生命健康科技中心。去年財政預算案預留100億元推動生命健康科技發展，陳茂波表示，今年將動用當中的60億元資助本地大學跟海內外機構合作，設立生命健康研發院，促進科研及成果轉化。



消息人士表示，預計60億資金將資助不超過三間機構的研發，且該資助項目年期較長，海外現有類似模式的研發機構能運作20年起，希望未來該資助下的研發院至少運作十年，最好能與業界合作達到自給自足的可持續營運狀態。＼大公報記者 趙之齊



政府消息人士續指出，過去存在各校分別鑽研某一領域的現象，因此規定該項目申請需跨院校、跨學科，本地不同學校合作亦可，希望借此加強學科及院校的合作。她續表示，預計上半年內拿到款項後會正式邀請院校申請，鼓勵教資會資助下有醫學院或生命科學相關課程的大學參與，申請時需提交基本研究計劃，亦可加入商業化元素，由政府人員及相關專家組成的審批小組審批其是否具有可持續性。



做大做闊InnoHK創新平台



對此，立法會選委會界別議員尚海龍表示，相信該舉措能推動香港生物科技這一優勢產業的發展，但他亦擔憂資金的分配遵循常規、注重“平均主義”，他指出，資金分配可以有多有少，要敢於將更多錢投資於具有突破性、有高度產業價值的優勢項目上，相信這樣才可使該計劃成為香港生物科技產業發展的“強心針”。



此外，政府亦提出在港深創科園設立“生命健康創新科研中心”，吸引頂尖科研團隊及人才落戶。政府消息人士指出，除研發外，更希望能將中試也作為其中重要部分，且希望初創企業也能入駐，建立良好生態圈。同時，政府亦計劃撥出20億元支持“InnoHK創新香港研發平台”延伸至河套區，亦將撥款2億元在園區為生命健康科技初創企業提供孵化、加速計劃等支援，政府消息人士表示，希望能提供更多配套將現時的InnoHK“做大做闊”，並希望未來能有專屬的跨境政策進行配套。



河套設藥物臨床試驗所