﻿下學年不再代繳DSE考試費

中評社北京2月29日電／據大公報報導，新一份財政預算案於昨日發布，下學年政府將不再為DSE考生代繳考生費用，未來會逐年檢討有關措施；消息人士指出，政府正在檢討是否要增加大學學費，但相信不會立刻增加至18%，認為要考慮市民負擔。



研分階段增加大學學費



政府在過去六年間為中學文憑試（DSE）考試代繳考試費用，但昨日發布的最新一份財政預算案中並未提起該措施。政府消息人士表示，自2024／25學年起，DSE考生需要自行繳交考試費用，共計3356元。至於未來是否會再次推出代繳措施，政府消息人士表示，每年都會有不同的計劃，將逐年檢討。



早前教育局局長蔡若蓮表示，會檢視學費調整。政府消息人士表示，正在檢視是否增加大學學費，認為要考慮“一籃子”整體情況，包括是否維持學位課程學費目標收回率為18%。消息人士表示，如增加不會立刻增加至18%，“可能會加到13%或14%”，認為需要考慮市民壓力，並通過逐年、分階段增加，但尚未有定案。



至於2500元學生津貼，消息人士指未有變動，將如常向符合資格的中學日校、小學和幼稚園學生發放。



網民對此表達不同意見，有網友認為大學學費超過20年未有變動，應當有所增加，更稱“香港讀大學真係好平”。