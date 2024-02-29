市民：外圍經濟差　減稅有誠意

中評社北京2月29日電／據大公報報導，全城關注昨日公布的財政預算案內容，電視全日直播財政司司長陳茂波在立法會公布預算案、在記者會就預算案解畫的情況，大公報記者昨日走訪多間茶餐廳及熟食中心，街坊們一邊看著電視直播，一邊與茶客熱議樓市“全面撤辣”、薪俸稅退稅等措施。不少市民認為，今年“派糖”雖不及往年，但仍算進取，認為“這個環境下，還能做些利民的減稅措施，已算是很不錯了。”



昨日上午11時，陳茂波在立法會會議宣讀預算案，大公報記者在觀塘區多間茶餐廳、熟食中心現場觀察，街坊一邊用餐、一邊看著電視機直播畫面；有人雖然背對電視機，也用自己的手機看新聞直播，關注預算案公布措施對自己是否“有著數”。



不少街坊認為，全面撤辣措施對市民買樓有正面意義，陳女士認為現在是“上車好時機”，考慮換樓的李先生則有些擔憂，“驚賣樓未必係高位，萬一樓價升上去，擔心買唔返”。



中午12時左右，周邊地盤的工友大批進入茶餐廳，當聽到預算案提出增加煙草稅，嘆氣道，“而家一包煙都好貴，再加就真係過百蚊，睇來要戒煙。”



下午3時左右，陳茂波在記者會回應有關預算案措施的提問，在牛頭角一間茶餐廳，有市民認為，今年沒有消費券等派糖措施，覺得預算案有些失色，但同桌的友人則認為，以全球近年經濟情況，政府在預算案還能提出減稅措施，已是很有誠意，“起碼政府真係有心做事嘅，已經算係咁啦！”