民眾黨全數支持藍召委　藍委：綠最害怕這個

藍委牛煦庭受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月29日電（記者 張嘉文）“立法院”今天舉行8個常設委員會召委選舉，中國國民黨“立法院”黨團有意禮讓1席召委給台灣民眾黨團，但民眾黨團無意指派召委人選，更全面支持藍召委人選，最終由藍綠各拿下8席召委。國民黨“立委”牛煦庭對此說，事態正朝向民進黨最害怕的方向發展。



牛煦庭指出，因為從民進黨現在雙少數執政的角度來說，最擔心的就是“國會”在野力量大團結，這很有可能造成賴清德未來上任馬上跛腳的狀態，所以民進黨千方百計在挑撥離間，希望藍白沒有辦法好好合作，希望國民黨的黨中央沒有辦法跟黨團好好合作，希望國民黨的黨團沒有辦法跟國民黨個別委員好好合作，這就是標準民進黨在“國會”攻防的戰術。



國民黨團書記長洪孟楷則說，此事在溝通過程中，國民黨團都和民眾黨團保持良好暢通的善意溝通，但最終沒有接收到民眾黨團希望擔任哪個委員會的召委，因此今天國民黨團就投給自己的召委人選。



洪孟楷強調，感謝民眾黨團願意支持國民黨團的召委，未來的法案合作，只要是以台灣2350萬人的福祉方向想法為依歸，在野的朋友一定會團結一致，共同推動。



洪孟楷表示，這一次的國民黨團是前所未有的團結，54席“立委”都是一致的，只要作出決定我們就往共同的方向，這次的召委選舉也是如此。



“立法院”各委員會今日舉行召委選舉，最後藍軍與綠軍在“立法院”8大委員會各自得到1席召委召委，雙方各有8席平分秋色。至於台灣民眾黨則是支持國民黨團提出的召委人選，形成“藍白合”的局面。