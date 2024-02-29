歐盟挺烏“上心”　農民受損“上火”

中評社北京2月29日電／據光明日報報導，2月24日，俄烏衝突迎來兩周年。為體現對烏克蘭的堅定支持，意大利總理梅洛尼、比利時首相德克羅、歐盟委員會主席馮德萊恩以及加拿大總理特魯多親赴基輔以示團結。七國集團領導人當日還與烏總統澤連斯基舉行了視頻會議，以期向烏克蘭民眾傳遞出“他們並不孤單”的信息。

然而，歐洲民眾希望傳遞的信息似乎完全不同。近期，歐洲多國接連爆發農民抗議示威活動，抵制烏克蘭農產品傾銷正是抗議人群的主要訴求之一。可以說，歐洲民眾與歐盟在對烏態度上唱起了對台戲。



政治挺烏又加碼



當前，意大利擔任七國集團輪值主席國，比利時則是歐盟輪值主席國。歐洲三位重量級政治人物在俄烏衝突兩周年之際同時訪烏，其中的政治意味及重要性不言而喻。



此次訪問，歐烏雙方就烏克蘭加入歐盟議題達成重要共識。澤連斯基當日在與馮德萊恩和德克羅舉行三方會談後表示，已就啟動烏克蘭歐盟成員資格談判達成政治決定，烏克蘭可以在比利時擔任歐盟輪值主席國期間做到這一點。馮德萊恩當天也表示，歐委會預計在3月中旬提供有關烏“入盟”的總體談判框架。



近期，在對烏資金援助上，歐洲走到了美國的前面。2月1日舉行的歐盟特別峰會，已就向烏克蘭提供額外500億歐元財政援助達成協議。美國總統拜登此前承諾提供600億美元對烏援助，在國會遭到共和黨人阻撓。



據俄媒報導，馮德萊恩在24日對基輔進行訪問時表示，歐盟計劃於3月向烏克蘭提供既定的500億歐元援助中的首批資金，金額為45億歐元。但是，歐洲在援烏資金上先行一步“將鼓勵美國盡其所能（援助烏克蘭）”的願景目前尚未看見希望。



軍事上，歐盟也計劃與烏克蘭實現更緊密的合作。2月24日，馮德萊恩在新聞發布會上表示，三周後歐委會將提出一項新的國防工業戰略，為烏克蘭提供支持，並計劃在基輔設立國防辦公室以加強合作，“這是將烏克蘭納入歐盟國防工業計劃的第一步”。近幾個月來，英國、法國、德國、丹麥等國紛紛與烏克蘭簽署安全保障協議，以體現對烏克蘭的全方位支持，同時進一步向美國釋放信號。24日，加拿大、意大利也參考法德，與烏簽署了安全協議。“我今天希望向全體烏克蘭民眾傳達的信息是，他們並非在孤軍奮戰。”梅洛尼在與澤連斯基簽署10年期雙邊安全協議時說。