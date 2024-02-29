圖靈獎得主：Sora不懂物理世界

中評社北京2月29日電／據大公報援引Medium網站報導：近日，OpenAI發布了備受全球關注的AI視頻生成工具Sora，可以根據文字生成長達60秒的高清影片，其強大的性能無疑為業界帶來了一發重磅炸彈。圖靈獎得主楊立昆近日表示，有關“Sora能夠理解物理世界”的說法是錯誤的。



在OpenAI發布的數個Sora生成視頻的演示例中，該AI模型對於液體流動、光影變化等效果的處理與呈現都極為逼真。OpenAI聲稱，Sora是一個通過“擴展視頻生成模型”，以建立“物理世界通用模擬器”的可行途徑。這令一些包括專家在內的人認為，Sora模型將有能力理解現實的物理世界，其能力將是技術上的一個里程碑。英偉達高級研究科學家Jim Fan更斷言Sora是一個數據驅動的物理引擎。



但圖靈獎得主楊立昆則對這一說法表示反對。他近期在社媒平台X上表示，“Sora能夠理解物理世界”的說法是錯誤的，“看起來寫實的視頻並不表示系統理解物理世界”。楊立昆強調，“生成和‘從世界模型中對因果關係進行預測’是完全不同的事。”



楊立昆分析稱，Sora作為“一個‘編造東西’的工具”，在創意輔助方面非常棒，但它將完全不適用於用作一個“幫助你採取行動的心智模型”。



Sora目前仍在測試階段，由於其功能太過強大，在OpenAI完成風險評估前，暫時不會對公眾開放。