OpenAI指控《紐時》聘黑客搜證據

中評社北京2月29日電／據大公報援引據路透社報導：《紐約時報》去年12月起訴OpenAI及其最大股東微軟，稱這兩家公司未經授權使用《紐時》的數百萬篇文章訓練AI模型。OpenAI於26日要求聯邦法官駁回部分訴訟，並稱該報“聘請黑客入侵”了其聊天機器人ChatGPT等AI系統，為本案生成誤導性證據。



《紐時》在去年的訴狀中援引實例，稱在輸入提示詞後，OpenAI和微軟的聊天機器人可生成與該報新聞段落幾乎一字不差的內容。該報要求被告公司作出賠償，停止未經授權使用其文章，並銷毀包括《紐時》文章的資料集。



OpenAI在26日提交的法院文件中表示，《紐時》透過“公然違反OpenAI使用條款的欺騙性提示詞”，故意讓AI覆製《紐時》文章。該公司稱，《紐時》雇用黑客破解了該公司的產品，並表示正常情況下，用戶不能隨意使用ChatGPT來獲取《紐時》的文章，該報進行了“數萬次嘗試才得出了這樣高度異常的結果”。



OpenAI沒有透露《紐時》僱來黑入其系統的黑客名字，也沒有指責該報違反任何反黑客法律。該公司沒有立即回應對法庭文件發表評論的請求。《紐時》律師27日表示，OpenAI將該報使用該公司AI產品的行為“錯誤地”描述為“黑客入侵”。