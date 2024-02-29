醫護不滿同工不同酬　國民黨記者會批蔡政府

左起，護理師護士公會全聯會常務理事周繡玲、台灣護理學會前理事長王桂芸、同仁院萬華醫院行政副院長陳寰、國民黨組發會社會部主任水雲翔。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月29日電（記者 張穎齊）台“衛生福利部”公布各層級醫院三班護病比標準，預計3月1日上路，輪值夜班者，每月可額外領到新台幣6400元到2萬1000元獎金，從1月開始發放，地區醫院補助最低，引發不滿，恐爆離職潮。3位醫護代表29日在中國國民黨中央開記者會，批執政黨蔡政府應重新審視，不該犧牲過勞、血汗、同工不同酬的醫院及醫護人員。



台灣護理師人力長期面臨短缺窘境，根據“衛福部”數據，領證護理人員約31萬人，但實際執業人數僅約19萬人，連帶衝擊醫院就算有床也開不出來，形成“有床、有患者，但沒有護理師”，只能關床，嚴重衝擊患者就診權益，護理界疾呼訂定三班護病比並入法。



國民黨中央今日上午舉行“同工不同酬、捍衛基層醫護人員權益”記者會，與會者包括台灣護理學會前理事長王桂芸、護理師護士公會全聯會常務理事周繡玲、同仁院萬華醫院行政副院長陳寰、國民黨組發會社會部主任水雲翔。



記者問，民進黨蔡英文政府執政8年，卻仍無法解決醫護血汗過勞、同工不同酬的狀況，將來又是賴清德執政，有何期許？是否會希望在野黨“立委”有效監督？



陳寰說，此為台灣社會福利的問題，不涉及任何黨派，但在政策執行是否恰當，就要看有無監督單位，如何做到公平？如今護理人員留任率、護病比都很混亂，大小夜班不均，政府給大醫院獎勵多、給小醫院少，慢性醫院全台衹有1家直接被犧牲，比方為萬華醫院就是倒楣鬼、比較少？不管未來誰執政，他仍有高度期盼。