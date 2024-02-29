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新西蘭宣布對俄實施新制裁
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2024-02-29 11:33:38
中評社北京2月29日電／據央視新聞報導，據新西蘭政府官網消息，當地時間2月29日，新西蘭外長彼得斯宣布一套針對俄羅斯的新制裁措施，作為對俄持續國際制裁的一部分。
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