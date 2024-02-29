俄國家航天集團：國際空間站俄羅斯段漏氣

中評社北京2月29日電／據新華社援引塔斯社報導，俄羅斯國家航天集團28日證實，國際空間站俄羅斯段存在漏氣現象。



俄國家航天集團新聞處說，俄方專家確實檢測到國際空間站出現空氣洩漏，但宇航員和空間站“沒有任何危險”。



新聞處還說，空間站乘組會定期查找可能漏氣的地方並消除隱患。從空間站傳回的相關數據均會交由專家分析。



28日早些時候，美國航天局國際空間站項目一位負責人在新聞發布會上說，國際空間站俄羅斯段尾部存在空氣洩漏情況，美方正與俄方就採取進一步措施開展合作，空間站宇航員目前沒有危險。



