美國月球著陸器仍進行太陽能發電

中評社香港2月29日電／美國航天局和美國私營企業“直覺機器”公司28日在聯合記者會上說，月球著陸器“奧德修斯”仍在月球上進行太陽能發電，其任務還未結束。



據“直覺機器”公司介紹，其研發的“奧德修斯”仍在繼續通過太陽能發電，使飛行控制團隊能夠繼續收集來自月球南極地區的科學數據。團隊正在分析“奧德修斯”的最新太陽能充電數據，並利用剩餘時間最大限度完成任務目標，為未來探索月球奠定基礎。



新華社報導，發布會上展示了更多“奧德修斯”從月球發回的圖像，飛行控制團隊利用這些圖像獲取其在月球表面所處位置、姿態等信息。“直覺機器”公司表示，“奧德修斯”是自1972年美國阿波羅17號登月任務結束後首個登月的美國航天器，也是首次由私營企業完成這一任務。“奧德修斯”從月球表面傳回了其攜帶的美航天局科學儀器搜集的數據。這次任務還驗證了該公司液態甲烷和液氧推進系統在深空環境下的運行。



美國航天局“商業月球載荷服務”項目科學家休·萊德雷爾說，“奧德修斯”任務仍在進行中，尚未結束。



“奧德修斯”於美國東部時間2月22日傍晚在月球著陸。“直覺機器”公司23日表示，“奧德修斯”在月球著陸時側翻，但此後著陸器的遙測儀器和太陽能充電板運行正常，能夠將數據傳輸回位於休斯敦的任務控制中心。



該公司27日表示，飛行控制團隊正在對“奧德修斯”的電池壽命進行最終確定，預計電池剩餘電量將維持10至20小時。



本月15日，“奧德修斯”搭乘美國太空探索技術公司的“獵鷹9”火箭從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射升空。“奧德修斯”著陸器是一個六邊形柱體，高4米，寬1.57米，有6個著陸腿。據美國航天局介紹，此次任務目標包括研究著陸器的發動機羽流與月球表面的相互作用、射電天文學、太空天氣與月球表面的相互作用、著陸器精準著陸技術及通信和導航能力等。