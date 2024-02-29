台南光電弊案擴大　檢方約談市長黃偉哲

台南市長黃偉哲。（中評社 資料照) 中評社台南2月29日電／台南地檢署偵辦光電弊案出現新進展，檢方29日上午以證人身分約談台南市長黃偉哲到案說明，南檢說，基於偵查不公開，不便說明案情內容，並強調“證據到那裡，就辦到那裡”。除了黃以外，由於涉案的力暘能源公司負責人古盛煇曾擔任“行政院”顧問及新竹小英之友會的副秘書長，更引發外界關注。



綜合台媒報導，“行政院”前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控在圈地、購地、土地使用及申請執照過程疑涉不法，被檢方盯上。力暘能源5個案場是在2021年初提出興辦計劃書，當時為跨越2020年7月8日上路的2公頃以上案場需由“農委會”審查門檻，便採取小面積“土地變更”的包裹方式，改向台南市府經發局申請，也就是俗稱的“小二甲”。



力暘能源公司此舉，當時就被地方質疑私下搶地手法惡質，若原承租人不同意出租，就以檢舉魚塭塭寮等手法相逼，趕走原承租人取得“國有地”，再化整為零使用。當地里長也說，力暘旗下子公司主要在七股以整合農地和漁塭進行地目變更為綠能用地，可興建到7、8成（漁電共生只能興建4成），面積高達300公頃，但都是分散的。



此案，檢方偵辦期間，去年曾經搜索台南市經發局、民間公證人，傳訊力暘能源公司董事長黃志文、總裁古盛煇及財會、土地規劃等人員，古盛煇新台幣400萬元交保，3名財務會計以20萬元交保，2名土地規畫人員以15萬元交保。力暘董事長黃志文則請回；全案並傳訊民進黨前中執委郭再欽作證，而涉嫌貪污二審被判重刑的南市經發局前局長陳凱凌疑似捲入，光電案被視為前局長陳凱凌案子的延伸，也由府政風單位調查並主動送交檢調。



去年底，檢調約談力暘能源總經理徐碩廷，檢方復訊後，以串證之虞等理由，向法院聲請羈押徐碩廷獲准，案情隨之升高，徐已於今年2月初1千萬元交保候傳。



市府強調，針對“農委會”於2020年7月規定2公頃以下不同意變更，惟符合同條但書規定得申請變更，市府均依中央法規辦理審查。檢方上午依證人身分約詢黃偉哲，釐清相關案情。