網評：“僅退款”要把好事辦好

中評社北京2月29日電／網評：電商千里追討貨款？ “僅退款”要把好事辦好



來源：東方網 作者：丁慎毅



十元三副耳釘，還包郵到家，買家小祁收到貨後竟然退款不退貨？一氣之下，義烏一家電商負責人李先生選擇千里追尋“公道”，將小祁起訴到淮南市大通區人民法院，要求小祁賠償貨款、材料費、誤工費、調檔費共1136元。在法官的調解見證下，二人互相道歉並簽署了和解協議。小祁把錢和耳釘一起交給了李先生，案件以原告主體不適格駁回了李先生的起訴。（2月27日大象新聞）



2023年以來，拼多多、淘寶、京東等平台相繼修改售後服務規則，將“僅退款”作為“標配”，明確消費者可在一定條件下，向商家發起只退款不退貨的申請。這一舉措受到消費者歡迎，消費者有機會省去等待商家同意退貨、寄回商品、商家確認商品無誤並退款等環節，“一步到位”解決問題。同時，也倒逼商家重視商品質量和誠信經營。但也有商家擔心，“僅退款”模式是否會助長“薅羊毛”的風氣？



在小祁和李先生的這起糾紛中，小祁表示，自己不是故意僅退款不退貨，是因為收到貨後覺得耳釘的質量不好，就和賣家聯繫退貨，但是賣家一直不理自己，她就申請了“僅退款”。因小祁在電商平台上信用良好，平台開啟了快速退款模式，無需賣家同意就秒退款。李先生表示，開店碰到很多這種事情，現在生意不好幹，自己也是太生氣了，以後客服回復消息一定及時。



這起糾紛中，小祁基本上沒有錯，但在對質量的認定上可能要求過高。李先生一方則是客服回復不及時。目前，對於“僅退款”，大商家由於各方面能力相對較強，基本不存在問題，而對一些小商家來說，可能就存在人手緊張等原因造成客服回復不及時而導致買家“僅退款”不退貨的問題。但我們不能簡單地說買家購貨要首先選擇大商家，畢竟眾多小商家還關聯著就業問題。



對此，一方面，需要平台在審核機制、大數據認定、用戶信用體系建設等方面進一步進行完善，特別是要設置爭議解決機制，重點為小商戶畫好像，確保以更低的成本，讓“僅退款”被更公平使用，真正把好事辦好，難事辦妥。