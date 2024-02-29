中評社北京2月29日電／網評：快遞“春節不打烊”不能“口惠實不至”



來源：東方網 作者：張濤



今年春節，不少快遞公司都通過自己的官方渠道發布了2024年“春節不打烊”的服務公告，承諾春節假期快遞正常派送。然而，快遞公司“快遞不打烊”的宣傳雖然做得好，但不少消費者的消費體驗卻並不好。“快遞到了，但網點不派件，不送貨就不要搞‘春節不打烊’”“要不是看到‘不打烊’廣告，我們不會下單”……在社交平台上，不少消費者紛紛吐槽。（2月28日《法治日報》）



國家郵政局監測數據顯示，今年春節長假期間（2月10日至17日），全國郵政快遞業攬投快遞包裹超17億件，創近5年新高。不過，光鮮的數字背後，也不乏槽點。儘管多家快遞企業宣布“春節不打烊”，但不少消費者吐槽，快遞要麼“一直在路上”，物流信息長時間不更新，要麼“卡在最後一公里”，到達網點無人配送、驛站關門無法領取。



早些年，一些頭部快遞企業率先承諾“春節不打烊”，贏得消費者的青睞。於是，越來越多的快遞企業開始跟風效仿，紛紛喊出“春節不打烊”的口號。在一些企業看來，不這樣宣傳就會顯得實力不濟，容易在激烈的行業競爭中掉隊。甭管做到做不到，先吆喝出去再說。然而，紙終究包不住火。等到春節假期，一些宣稱“不打烊”的快遞企業，就開始“掉鏈子”。



快遞“春節不打烊”不能“口惠實不至”。否則，涉嫌虛假宣傳，侵害消費者的合法權益。《消費者權益保護法》明確規定，經營者不得對商品或者服務作虛假或者引人誤解的宣傳。許多消費者就是看到快遞企業“春節不打烊”的宣傳，才在網上下單購買年貨等商品。然而一些快遞企業宣傳與實際不符，不能保證春節期間正常配送，這就屬於虛假宣傳，對消費者造成誤導。



同時，對於快遞企業來說，“春節不打烊”不能說到做到，無異於“搬起石頭砸自己的腳”。誠然，靠“春節不打烊”的宣傳，可以在短時間內增加業務量，但如果由於運力資源、人員配送等環節跟不上，給用戶帶來糟糕的消費體驗，無疑會給自身形象和口碑造成惡劣的負面影響。這樣一來，不僅原有的客戶群體會流失，其他潛在的消費者也會“用腳投票”。



俗話說：“沒有金剛鑽，不攬瓷器活”。在承諾“春節不打烊”之前，快遞企業必須掂量一下，確保自己有能力在春節期間做到正常配送，而不能隨隨便便誇下海口。尤其對於基層配送點由加盟商經營的企業來說，更應該提前和加盟商溝通，通過發放經濟補貼、加收資源調節費等形式，促使加盟網點春節期間正常運轉，確保“最後一公里”暢通。而一旦宣傳“春節不打烊”，就應充分做好準備，加強統籌調配，確保物流時效。



在春節前的新聞發布會上，國家郵政局市場監管司負責人林虎表示，針對春運期間的業務運行特點，國家郵政局專門制定了保障工作方案，進行專項部署，全力保障年貨寄遞需求，“引導快遞企業及時向社會公告服務安排，嚴格履行好公告和承諾的內容”。如今，有關部門有必要對快遞企業“春節不打烊”的承諾履行情況來一次“回頭看”，對構成虛假宣傳的企業依法處罰，讓吹牛者“上稅”。同時，廣大消費者也應積極維權，就延遲配送向快遞企業進行索賠，從而與監管部門形成合力，提高虛假承諾的違法成本。



