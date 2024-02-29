新婚輔導優化公共服務讓婚姻生活更有品質

中評社北京2月29日電／ 網評：“新婚輔導”優化公共服務讓婚姻生活更有品質



來源：東方網 作者：楊朝清



“面對即將到來的婚姻生活，下面哪些會使你可能感到不安或困惑？”“夫妻起了衝突，你會採取哪些方式處理？”……今年1月初，浙江寧波市海曙區婚姻登記中心在原有婚姻輔導服務的基礎上，推出新婚輔導問卷，新人可自願選擇。截至目前，已有90多對新人完成了這份問卷並接受了相關的婚姻輔導。（2月28日《寧波日報》）



婚姻既承載著美好情感，也承載著家庭責任。婚姻登記標誌著一對新人進入了新的人生階段，具有很強的儀式性和象徵意義。“新婚輔導”通過優化公共服務，引導新人們進行角色轉變和角色適應，加深對婚姻的理解與認知，從而讓年輕人更加從容地走進婚姻、守望幸福。



婚姻登記不僅意味著一對新人的身份標簽發生了變化，也意味著他們要適應新的家庭角色和社會角色。“新婚輔導”通過調查研究瞭解新人們差異化、個性化需求，從而提供有針對性的精準服務；婚姻登記機構的積極作為和主動擔當，讓公共服務更有“准頭”。



辦理婚姻登記、領取結婚證書並不難，難的是如何經營婚姻。婚姻雖然建立在兩個人的信任、認同和情感的基礎上，但婚姻還和家務、孩子、雙方父母等其他因素密不可分。每個人都有自己的“意義之網”，夫妻之間也難免會在價值觀念和生活方式上存在差異；新人們如果不能正確處理這些考題，很可能會導致雙方出現矛盾和糾紛，產生情感裂痕導致婚姻關係脫節乃至斷裂，“閃離”只是其中一個縮影。



婚姻登記離不開情感驅動，婚姻需要經受現實的磨礪和時間的考驗。“長恨人心不如水，等閑平地起波瀾”，很多人都有對美好婚姻的向往與追求，卻並非所有的婚姻都能夠“執子之手，與子偕老”。衹有學會正確處理夫妻關係，衹有學會經營婚姻，婚姻關係才會更加持久。