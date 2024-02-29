彰化縣辦海牛文化節　縣長請湄洲媽祖挑日子

彰化縣長王惠美向媽祖擲筊請示。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月29日電（記者 方敬為）彰化海線有全台唯一“海牛文化”，縣政府為此每年舉行“海牛文化節”推廣，特別的是，活動日期不固定，都是向媽祖擲筊請示，中國國民黨彰化縣長王惠美今天到芳苑普天宮請示媽祖，該媽祖別稱“普天媽”與大陸湄洲莆田諧音，媽祖金身就是自湄洲祖廟分靈安座。王惠美向湄洲媽祖叩拜擲筊，最終確定“2024海牛文化節”訂於5月18日舉行。



彰化芳苑鄉潮間帶有特殊的海牛採蚵文化，早年由農民駕駛黃牛入海馱運，近年已由鐵牛車取代，但當地民眾努力將特有文化轉型為觀光賣點，並成立海牛學校，訓練“可農可遊”的海牛，目前仍有8隻海牛，縣府將此列為無形文化資產保存特色，每年並舉辦“海牛文化節”加以推廣。



該活動還有另一大特色就是，每年舉辦的日期不固定，交由媽祖決定，縣府每年都會挑選幾天好日子，向媽祖擲筊請示，確定辦理活動的日期，以獲得最多聖筊的日期為主。



縣政府29日於芳苑鄉信仰中心普天宮辦理擲筊選日儀式，王惠美率縣府有關單位首長一同向媽祖祭拜祈福，並完成三獻禮、焚燒疏文、叩拜等科儀，開始擲筊，本次縣府給出5個日子讓媽祖定奪，最終以5月18日獲得6個聖筊最多，完成選日儀式。



王惠美表示，普天宮主祀湄洲媽祖非常靈感，過去甚至有“擲無筊”的紀錄，今年媽祖給了6個聖筊，六六大順非常吉利，台灣有句俗諺說“一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖”，番挖即為芳苑舊地名，芳苑曾經繁華一時，發展出獨有的海牛採蚵文化傳承迄今已300餘年，希望藉由舉辦活動、還有海牛學校的成立，讓海牛文化能永續傳承，歡迎各界踴躍參與活動，體驗獨特的海牛文化。