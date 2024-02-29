台方：兩岸仍對立　沒規劃縮短陸配取得身分

“行政院”29日上午召開院會後記者會，由發言人林子倫（左二）主持。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月29日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨與台灣民眾黨“立法院”黨團都有意在新會期提案修法，將大陸籍配偶取得身分證比照外籍配偶由6年縮短為4年。“行政院”發言人林子倫29日表示，陸委會、“內政部”目前沒有修法規劃，陸配入籍縮短年限茲事體大，“行政院”持保留態度。兩岸目前仍在對立狀態，此事應特別考量各種政策因素，特別是“國家安全”與“國家利益”，相關修法應採更審慎的態度。



陸委會法政處專門委員程政心說，陸配身份年限的縮短可能涉及人口數變化，及衍伸性人口也會進來台灣，及相關醫療健保等問題，相關機關會整體性評估。



藍黨團日前提出新會期優先法案，其中，在兩岸人民關係條例，擬朝“陸配取得身分證年限比照外配，6年改4年”方向推動。不過，澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲在網路發起連署，擔憂陸配一取得身分證，將會帶來更多高齡親屬，對台灣的醫療環境與資源造成極大壓力，呼籲暫緩修法。



台灣民眾黨“立法院”黨團28日即對外表明，民眾黨主席柯文哲在2024大選將陸配取得身分證縮短至4年列為政見，民眾黨團也會提案儘速修法。



“行政院”29日上午召開院會後記者會，由發言人林子倫主持，“內政部次長”吳堂安、“教育部次長”劉孟奇、數發部次長李懷仁出席。



林子倫表示，關於陸配入籍相關問題，目前規定並未違反平等原則，陸委會、“內政部”目前並沒有就此議題有修法規劃，至於“立法院”在野黨提出相關修法縮短陸配入籍年限，因茲事體大，要非常審慎處理，“行政院”對縮短年限持保留態度。



林子倫說，由於兩岸目前仍在對立狀態，基於“國家利益”與整體“國家安全”考量，與其他國家的關係與狀態並不相同，陸配取得台身份後，依照現行規範，權利義務也與其他國家外籍配偶並不相同，此事應綜合考量各種政策因素，特別是“國家安全”與“國家利益”，相關修法應採取更審慎的態度來面對。