綠委稱藍白推縮短陸配取得身分年限大錯特錯

民進黨團幹事長吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月29日電（記者 黃筱筠）中國國民黨團擬推動陸配取得身分證年限比照外配，從6年改為4年，台灣民眾黨也認同。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天批評說，有關於國民黨要把陸配入籍年限從6年縮短為4年，請問這個優先法案“福國利民”是福了哪一國？國民黨提出這個法案是合適的時機嗎。中國大陸不管從空中、海上都在施壓，要片面改變現狀，此時此刻為什麼國民黨要推出這樣法案，是傷害民眾感情，時機點大錯特錯。



她也說，這樣爭議法案一出，兩天之內社群上、年輕世代串連反制，已經超過3萬份連署，國民黨為什麼要站在台灣對立面、年輕人對立面呢？就如“立委”鍾佳濱說的，陸配除了入籍時間長，但其他都優於外配，也不需要放棄現在國籍，以及依親來到台灣，可能濫用健保資源等防不勝防，國民黨要修法律，就應該陸配、外配同步思考，要針對“國籍法”來討論，為什麼只挑“兩岸人民關係條例”下手呢？



吳思瑤說，希望台灣民眾為台灣發聲，才能讓國民黨與民眾黨害怕。民眾黨還在二二八當天，用新聞稿說明這個法律，立場會跟國民黨與中國大陸站在一起，民眾黨就是“小藍”。民眾黨“立委”黃國昌過去批評前國民黨“立委”黃昭順是皇太后逆襲，批判當時國民黨修法的作為，現在為了藍白合卻不顧民眾、民意了嗎？



今天當選司法及法制委員會召委、民進黨新系“立委”鍾佳濱表示，國民黨提到陸配取得身分證耗費時程，與外配不同好像歧視陸配。他提醒大家最重要取得身分證，會變動的一個項目是取得台灣戶籍。



他指出，“中華民國憲法”增修條文前言，所謂的外籍配偶是外國籍的人士，因婚姻來到台灣要居留，那中國大陸配偶其實他們是屬於居住在非自由地區的人民，“中華民國”有自由地區是台灣，非自由地區有港、澳、中國大陸，根據兩岸人民關係條例第17條，居住在該地區人民因婚姻來到台灣，他不是要取得國籍，而是要取得戶籍。必須要依親居留，才能在台灣居留4年，一年要達183天，才能申請長期居留，滿2年後可以申請定居，就有戶籍，可以拿到身分證。