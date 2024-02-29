富權：台當局軍事部門終於“開竅”了？

中評社香港2月29日電／澳門新華澳報29日發表富權文章：台當局軍事部門終於“開竅”了？以下為文章內容。



中國航天科技集團二十六日公告，位於四川省西昌的衛星發射中心將於二十九日亦即今日發射一枚長征三號乙運載火箭搭載衛星升空，預計飛行方向將往西太平洋。而《NewSpaceLab》中的全球火箭發射時刻表資訊也顯示，二月二十九日在西昌航天發射場所發射的，將是長征三號乙火箭將搭載“高分十五號”衛星升空，預計在當晚九時左右進行發射作業。



基於此，台灣當局“國防部”也在當天提前向台灣民眾預告，大陸將在二月二十九日再度在西昌發射運載火箭，研判飛行方向為西太平洋，會經過台灣地區的“防空識別區”（ADIZ）。



這一次，台灣當局“國防部”算是“學精”了，以平常心預判及看待大陸方面的發射運載火箭作業，但也提前告知台灣民眾，火箭的運行軌跡可能會經過台灣地區“防空識別區”的上空。這種公告方式，較為實事求是，不像一個多月前那樣，竟然利用大陸發射運載火箭，先後三次發出“國家級警報”，在客觀上形成影響選民心理、恐嚇選民的“認知戰”，但卻鬧出了“國際笑話”。



其實，即使是在一月九日下午三時西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，將由中國科學院國家太空科學中心、歐洲太空總署、馬克斯·普朗克地外物理研究所研發的一顆“愛因斯坦探針衛星”發射升空，中國航天科技集團也已經提前兩天亦即是一月七日就已經做出了預告。但台灣當局“國防部”卻是“選擇性”地“無視”，在九日下午三時下午三時十四分起，連續三次警報大作地發放了“國家級警報”，說是：中國於十五時零四分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。但英文則是：〔Air raid Alert〕 Missile flyover Taiwan airspace ， be aware.將衛星譯成導彈（Missile），還把中文版的“防空警報”，翻譯成“空襲”（Air raid），造成民眾恐慌。



而且，當時有來自二十多個國家的二百多位記者，赴台採訪“二零二四”大選。他們在抵達台灣地區時辦理的短期手機門號，是使用英文的，當他們的手機在收到“國家級警報”時，赫然看到的是“飛彈”（Missile）及“空襲”（Air raid）的詞組，讓他們當即產生了“成為戰地記者”的驚覺，引起了一陣騷動。



但在翌日上午，蔡英文辦公室卻發布新聞稿，確認排除大陸此次衛星發射的“政治動機”，不啻是“打臉”“國防部”。但“國防部”“跌落地還要抓把沙”，聲稱該衛星的路徑突然偏移，原判斷穿越台灣外海的路徑異常改變為飛越台灣南部上空，因此才發出簡訊給全台民眾。

